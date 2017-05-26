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Юнкер: лидеры ЕС являются единственным стабильным элементом в G7

Международная панорама
26 мая, 11:51 дата обновления: 26 мая, 11:57 UTC+3 ТАОРМИНА /Италия/ 26, мая. /ТАСС

Таким образом глава Еврокомиссии пошутил в начале совместной пресс-конференции с Дональдом Туском

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ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /ТАСС/. Лидеры ЕС являются единственным стабильным элементом в "семерке", поскольку за столом переговоров будут четыре новых главы государства, включая президента США Дональда Трампа и его французского коллегу Эмманюэля Макрона. С этой шутки глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начал совместную пресс-конференцию с главой Евросовета Дональдом Туском, предваряющую саммит Группы семи.

"У нас сегодня за столом переговоров четыре новых лидера. Таким образом, мы с Дональдом (Туском) являемся единственным стабильным звеном на саммите". - сказал он.

Позже он примет участие во встрече лидеров семи наиболее индустриально развитых стран мира - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Двухдневный саммит пройдет в городе Таормина на Сицилии. Главы Евросоюза, Всемирного банка, Международного валютного фонда, ООН являются постоянными участниками встречи "семерки", которая в этом году проводится в 43-й раз.

Brexit

По словам Юнкера, тема выхода Великобритании из ЕС (Brexit) не обсуждалась подробно на встрече лидеров ЕС с Трампом в Брюсселе 25 мая перед саммитом НАТО.

"Тема Brexit не обсуждалась подробно. Мы заявили, что выход Великобритании не соответствует интересам ни ЕС, ни самой Великобритании, ни глубоко затронутой этой проблемой Ирландии. Мы также пояснили президенту Трампу, что ни одна из остальных стран ЕС не имеет ни малейшего намерения покидать сообщества. Мы совершенно едины", - сказал Юнкер.

Парижское соглашение

Юнкер подчеркнул, что ЕС будет настаивать на саммите "семерки" на выполнении Парижского соглашения по климату в полном объеме.

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Темы
Brexit
Персоны
Туск, Дональд Юнкер, Жан-Клод
Страны
Италия
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