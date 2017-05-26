Министр Франции подтвердила присутствие спецподразделений страны в Сирии

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ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Новый министр вооруженных сил Франции Сильви Гулар подтвердила присутствие французских специальных сил на территории Сирии для проведения точечных операций по борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
"У нас есть специальные силы, которые выполняют точечные операции", - сказала она в эфире радиостанции Europe1. Вместе с тем она подчеркнула, что у Франции нет планов направлять в Сирию крупный военный контингент для выполнения наземных операций.
"Франция полностью выполняет свою роль в коалиции. Там (в Сирии - прим. ТАСС) находятся наши самолеты", - сказала Гулар. Она подчеркнула, что в Министерстве вооруженных сил республики видят задачу в том, чтобы активизировать имеющиеся силы.
О нахождении французских спецподразделений в Сирии сообщили военные источники еще в июне прошлого года, однако заявление Гулар стало первым официальным подтверждением этого.