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Министр Франции подтвердила присутствие спецподразделений страны в Сирии

Международная панорама
26 мая, 12:00 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Сильви Гулар подчеркнула, что у Франции нет планов направлять в Сирию крупный военный контингент для выполнения наземных операций

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ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Новый министр вооруженных сил Франции Сильви Гулар подтвердила присутствие французских специальных сил на территории Сирии для проведения точечных операций по борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"У нас есть специальные силы, которые выполняют точечные операции", - сказала она в эфире радиостанции Europe1. Вместе с тем она подчеркнула, что у Франции нет планов направлять в Сирию крупный военный контингент для выполнения наземных операций.

"Франция полностью выполняет свою роль в коалиции. Там (в Сирии - прим. ТАСС) находятся наши самолеты", - сказала Гулар. Она подчеркнула, что в Министерстве вооруженных сил республики видят задачу в том, чтобы активизировать имеющиеся силы.

О нахождении французских спецподразделений в Сирии сообщили военные источники еще в июне прошлого года, однако заявление Гулар стало первым официальным подтверждением этого.

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