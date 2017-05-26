Заклятые друзья: как менялось отношение россиян и американцев друг к другу

В четверг телеканал Fox опубликовал результаты проведенного в мае соцопроса, согласно которым 64% американских граждан считают Россию "врагом". В России, как утверждает ВЦИОМ, 82% граждан рассматривают отношения с Вашингтоном как "напряженные, прохладные или враждебные". О том, как и почему менялось отношение американцев и россиян друг к другу, — в материале ТАСС.

Сходство и различия

На первый взгляд может показаться, что американцы и россияне на протяжении последних 25 лет относились друг к другу почти одинаково. Отчасти так оно и есть: в начале 90-х годов и в начале 2000-х прослеживалась взаимная симпатия, в то время как в последние пять лет — взаимная неприязнь. К тому же отношения граждан США и России друг к другу с момента распада СССР по настоящее время значительно ухудшились. Одинаково плохо на них повлияли такие события, как война в Южной Осетии и кризис на Украине.

Впрочем, различий в общественном мнении двух стран намного больше. Россияне оказались более склонными к резкому пересмотру своего подхода к США. Так, в конце 1991 года абсолютное большинство россиян видели в Вашингтоне друга. А в начале 2015 года — не более 10–15%. В США такой "разброс" намного меньше: пик симпатий американцев к России пришелся на 2002 год (66%), а антипатий — на 2015-й (24%).

На протяжении всех 1990-х годов американцы относились к Москве приблизительно одинаково: доля считающих Россию другом колебалась в пределах 40−55%. В России же за аналогичный период процент одобряющих политику Вашингтона рухнул на целых 50%. Свою роль в таком изменении общественного мнения сыграли бомбардировки Югославии силами НАТО.

Применение авиацией НАТО обедненного урана при бомбардировке ряда населенных пунктов на юге православной Сербии не могло не оказать негативного влияния на взгляды российских граждан.

В самом начале 2000-х годов отношения американцев и россиян начали постепенно улучшаться, но вторжение коалиционных сил в Ирак свело такое потепление на нет. Впрочем, более половины граждан обеих стран на протяжении следующих за вторжением пяти лет испытывали друг к другу симпатии. В 2008 году, после войны в Южной Осетии, произошел еще один кратковременный всплеск антипатий.

Американская сторона до сих пор заявляет, что не признает "никаких попыток Южной Осетии получить свободу или претендовать на суверенитет".

Следующим значимым событием, повлиявшим на отношение граждан двух стран друг к другу, стал кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Ситуацию усугубили также введенные против РФ санкции. Вплоть до 2016 года две трети американцев и россиян считали Москву и Вашингтон "врагами".

Смотрите также Яровая: итоги опроса об отношении американцев к РФ говорят о дефиците правды в США Ситуация пошла на поправку к окончанию президентского срока президента США Барака Обамы. Многие россияне также возлагали большие надежды на победу Дональда Трампа на президентских выборах и оттепель в отношениях Москвы и Вашингтона. Причиной тому стали предвыборные заявления Трампа о том, что он "поладит" с Россией и президентом Владимиром Путиным. Впрочем, позитивный тренд вновь прервался в апреле, когда ВС США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Как утверждает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, действия Трампа воскресили в России недоверие и недоброжелательность по отношению к США. Александр Мосесов