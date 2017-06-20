Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену

Сохранившиеся до наших дней участки стены, как правило, были построены при династии Мин (1368–1644) © REUTERS/Damir Sagolj

В ближайшие два года поддержание сооружения в приемлемом состоянии обойдется центральному правительству КНР более чем в $100 млн © REUTERS/Damir Sagolj

В 2016 году на восстановление Великой Китайской стены государством было потрачено $8,7 млн © REUTERS/Damir Sagolj

По словам рабочих, в районе работ по реконструкции из-за слишком крутых дорог кирпичи можно перевозить только с помощью мулов © REUTERS/Damir Sagolj

Сохранившиеся до наших дней участки стены, как правило, были построены при династии Мин (1368–1644) © REUTERS/Damir Sagolj

В ближайшие два года поддержание сооружения в приемлемом состоянии обойдется центральному правительству КНР более чем в $100 млн © REUTERS/Damir Sagolj

В 2016 году на восстановление Великой Китайской стены государством было потрачено $8,7 млн © REUTERS/Damir Sagolj

По словам рабочих, в районе работ по реконструкции из-за слишком крутых дорог кирпичи можно перевозить только с помощью мулов © REUTERS/Damir Sagolj

ПЕКИН, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Великая Китайская стена, столетиями защищавшая страну от вторжений беспокойных соседей, сегодня сама нуждается в защите. Такой точки зрения придерживаются члены созданных в последние годы специальных егерских бригад и их добровольные помощники из местного населения, сообщает газета "Чайна дейли".

Одно из чудес света страдает как от воздействия атмосферных осадков, землетрясений и оползней, так и от рук людей.

Местные жители с ломами и невоспитанные экскурсанты

Удар по крупнейшему на Земле фортификационному сооружению нанесли не орды завоевателей, а обычные китайцы, бездумно растаскивавшие стену по кирпичику в сугубо утилитарных целях. Особенно большой ущерб Великая Китайская стена понесла во время Великой пролетарской культурной революции (1966–1976), когда "красные охранники" — хунвейбины — объявили исторический объект "наследием проклятого феодализма". Тем самым сооружению фактически был вынесен смертный приговор: местные жители пошли на приступ, вооружившись ломами, кирками, лопатами и другими подручными инструментами. Камни пошли на фундаменты домов и хозяйственные постройки вплоть до общественных туалетов.

Хорошо, что стена оказалась слишком велика: что-то уцелело и до наших дней. Но не так много: в уезде Яньцин в хорошем состоянии находится не более 10% всего участка сооружения, 15% полностью исчезло, остальное лежит в руинах.

Сегодня даже попытка вынести под полой какой-нибудь обломок может стоить крупного штрафа или даже тюремного заключения (если ущерб велик).

С приходом новой политики внешней открытости в КНР начали приезжать иностранные туристы, а с повышением жизненного уровня населения республики памятник архитектуры стали посещать и тысячи китайцев. К сожалению, не всем посетителям хватает культурного уровня, чтобы просто восхититься наследием предков: сплошь и рядом уже подновленные кирпичи покрыты иероглифами и надписями на иностранных языках — именами побывавших на стене экскурсантов.

Дорогая реконструкция

Восстановление стены началось в 1980-х годах. Дело это оказалось весьма дорогостоящим. Реконструкция каждого метра стены обходится в 10 тыс. юаней ($1450). Только в 2016 году на эти цели государством было потрачено 60 млн юаней ($8,7 млн).

Более $100 млн на сохранение Согласно официальной статистике, стена проходит по территории более чем 400 уездов страны, и осуществление централизованного контроля за ее сохранением оказывается непростой задачей. По данным Государственного управления культурного наследия Китая, в ближайшие два года поддержание Великой Китайской стены в приемлемом состоянии обойдется центральному правительству КНР в 700 млн юаней (более $100 млн).

Протяженность стены, которая строилась две тысячи лет, превышает 20 тыс. км, если считать все ее ответвления. Если в Северном Китае еще видны покрытые серым кирпичом участки, дающие представление о былом величии объекта, то на северо-западе стена приобрела вид невысокого земляного вала. В пустынях ее возводили из саманных блоков, которые, увы, оказались не столь стойкими к влиянию осадков и человеческой деятельности.

Сохранившиеся до наших дней участки стены, как правило, были построены при династии Мин (1368–1644). В дальнейшем, при последней китайской империи Цин (1644–1911), это грандиозное сооружение утратило былое значение и стало постепенно приходить в упадок. В 1987 году Великая Китайская стена попала в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.