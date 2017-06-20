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Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену

Международная панорама
20 июня, 15:07 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Андрей Кириллов

Одно из чудес света страдает как от воздействия природных катаклизмов и погодных условий, так и от рук местных жителей и туристов

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Протяженность Великой Китайской стены превышает 20 тыс. км, если считать все ее ответвления
Протяженность Великой Китайской стены превышает 20 тыс. км, если считать все ее ответвления
Протяженность Великой Китайской стены превышает 20 тыс. км, если считать все ее ответвления
© REUTERS/Damir Sagolj
По словам рабочих, в районе работ по реконструкции из-за слишком крутых дорог кирпичи можно перевозить только с помощью мулов
По словам рабочих, в районе работ по реконструкции из-за слишком крутых дорог кирпичи можно перевозить только с помощью мулов
По словам рабочих, в районе работ по реконструкции из-за слишком крутых дорог кирпичи можно перевозить только с помощью мулов
© REUTERS/Damir Sagolj
Работники спускаются по секции Цзянькоу Великой Китайской стены
Работники спускаются по секции Цзянькоу Великой Китайской стены
Работники спускаются по секции Цзянькоу Великой Китайской стены
© REUTERS/Damir Sagolj
Реконструкция каждого метра Великой Китайской стены обходится в $1450
Реконструкция каждого метра Великой Китайской стены обходится в $1450
Реконструкция каждого метра Великой Китайской стены обходится в $1450
© REUTERS/Damir Sagolj
В 2016 году на восстановление Великой Китайской стены государством было потрачено $8,7 млн
В 2016 году на восстановление Великой Китайской стены государством было потрачено $8,7 млн
В 2016 году на восстановление Великой Китайской стены государством было потрачено $8,7 млн
© REUTERS/Damir Sagolj
В ближайшие два года поддержание сооружения в приемлемом состоянии обойдется центральному правительству КНР более чем в $100 млн
В ближайшие два года поддержание сооружения в приемлемом состоянии обойдется центральному правительству КНР более чем в $100 млн
В ближайшие два года поддержание сооружения в приемлемом состоянии обойдется центральному правительству КНР более чем в $100 млн
©  REUTERS/Damir Sagolj
Сохранившиеся до наших дней участки стены, как правило, были построены при династии Мин (1368–1644)
Сохранившиеся до наших дней участки стены, как правило, были построены при династии Мин (1368–1644)
Сохранившиеся до наших дней участки стены, как правило, были построены при династии Мин (1368–1644)
© REUTERS/Damir Sagolj
Инженер указывает на линию между старыми (слева) и вновь построенными частями стены
Инженер указывает на линию между старыми (слева) и вновь построенными частями стены
Инженер указывает на линию между старыми (слева) и вновь построенными частями стены
© REUTERS/Damir Sagolj
В 1987 году Великая Китайская стена попала в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
В 1987 году Великая Китайская стена попала в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
В 1987 году Великая Китайская стена попала в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
© REUTERS/Damir Sagolj
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Протяженность Великой Китайской стены превышает 20 тыс. км, если считать все ее ответвления
© REUTERS/Damir Sagolj
По словам рабочих, в районе работ по реконструкции из-за слишком крутых дорог кирпичи можно перевозить только с помощью мулов
© REUTERS/Damir Sagolj
Работники спускаются по секции Цзянькоу Великой Китайской стены
© REUTERS/Damir Sagolj
Реконструкция каждого метра Великой Китайской стены обходится в $1450
© REUTERS/Damir Sagolj
В 2016 году на восстановление Великой Китайской стены государством было потрачено $8,7 млн
© REUTERS/Damir Sagolj
В ближайшие два года поддержание сооружения в приемлемом состоянии обойдется центральному правительству КНР более чем в $100 млн
©  REUTERS/Damir Sagolj
Сохранившиеся до наших дней участки стены, как правило, были построены при династии Мин (1368–1644)
© REUTERS/Damir Sagolj
Инженер указывает на линию между старыми (слева) и вновь построенными частями стены
© REUTERS/Damir Sagolj
В 1987 году Великая Китайская стена попала в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
© REUTERS/Damir Sagolj

ПЕКИН, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Великая Китайская стена, столетиями защищавшая страну от вторжений беспокойных соседей, сегодня сама нуждается в защите. Такой точки зрения придерживаются члены созданных в последние годы специальных егерских бригад и их добровольные помощники из местного населения, сообщает газета "Чайна дейли".

Одно из чудес света страдает как от воздействия атмосферных осадков, землетрясений и оползней, так и от рук людей.

Местные жители с ломами и невоспитанные экскурсанты

Удар по крупнейшему на Земле фортификационному сооружению нанесли не орды завоевателей, а обычные китайцы, бездумно растаскивавшие стену по кирпичику в сугубо утилитарных целях. Особенно большой ущерб Великая Китайская стена понесла во время Великой пролетарской культурной революции (1966–1976), когда "красные охранники" — хунвейбины — объявили исторический объект "наследием проклятого феодализма". Тем самым сооружению фактически был вынесен смертный приговор: местные жители пошли на приступ, вооружившись ломами, кирками, лопатами и другими подручными инструментами. Камни пошли на фундаменты домов и хозяйственные постройки вплоть до общественных туалетов.

Хорошо, что стена оказалась слишком велика: что-то уцелело и до наших дней. Но не так много: в уезде Яньцин в хорошем состоянии находится не более 10% всего участка сооружения, 15% полностью исчезло, остальное лежит в руинах.

Сегодня даже попытка вынести под полой какой-нибудь обломок может стоить крупного штрафа или даже тюремного заключения (если ущерб велик).

С приходом новой политики внешней открытости в КНР начали приезжать иностранные туристы, а с повышением жизненного уровня населения республики памятник архитектуры стали посещать и тысячи китайцев. К сожалению, не всем посетителям хватает культурного уровня, чтобы просто восхититься наследием предков: сплошь и рядом уже подновленные кирпичи покрыты иероглифами и надписями на иностранных языках — именами побывавших на стене экскурсантов.

Дорогая реконструкция

Восстановление стены началось в 1980-х годах. Дело это оказалось весьма дорогостоящим. Реконструкция каждого метра стены обходится в 10 тыс. юаней ($1450). Только в 2016 году на эти цели государством было потрачено 60 млн юаней ($8,7 млн).

Более $100 млн на сохранение

Согласно официальной статистике, стена проходит по территории более чем 400 уездов страны, и осуществление централизованного контроля за ее сохранением оказывается непростой задачей. По данным Государственного управления культурного наследия Китая, в ближайшие два года поддержание Великой Китайской стены в приемлемом состоянии обойдется центральному правительству КНР в 700 млн юаней (более $100 млн).

Протяженность стены, которая строилась две тысячи лет, превышает 20 тыс. км, если считать все ее ответвления. Если в Северном Китае еще видны покрытые серым кирпичом участки, дающие представление о былом величии объекта, то на северо-западе стена приобрела вид невысокого земляного вала. В пустынях ее возводили из саманных блоков, которые, увы, оказались не столь стойкими к влиянию осадков и человеческой деятельности.

Сохранившиеся до наших дней участки стены, как правило, были построены при династии Мин (1368–1644). В дальнейшем, при последней китайской империи Цин (1644–1911), это грандиозное сооружение утратило былое значение и стало постепенно приходить в упадок. В 1987 году Великая Китайская стена попала в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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