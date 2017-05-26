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Полиция ФРГ задержала в Эссене подозреваемого в подготовке теракта исламиста

Международная панорама
26 мая, 12:32 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Подозреваемым оказался 32-летний гражданин Германии

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БЕРЛИН, 26 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бойцы спецназа полиции ФРГ задержали в Эссене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) предполагаемого террориста. Как сообщила представитель правоохранительных органов, 32-летний гражданин Германии, принявший ислам, подозревается в подготовке теракта.

Задержание прошло в четверг вечером, уточнили в полиции. Другие подробности пока не приводятся.

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