Полиция ФРГ задержала в Эссене подозреваемого в подготовке теракта исламиста

БЕРЛИН, 26 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бойцы спецназа полиции ФРГ задержали в Эссене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) предполагаемого террориста. Как сообщила представитель правоохранительных органов, 32-летний гражданин Германии, принявший ислам, подозревается в подготовке теракта.

Задержание прошло в четверг вечером, уточнили в полиции. Другие подробности пока не приводятся.