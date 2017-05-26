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Советник Додона: статус наблюдателя при ЕврАзЭС не противоречит договору Молдавии с ЕС

Международная панорама
26 мая, 12:52 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Молдавия имеет зону свободной торговли как с государствами - членами ЕС, так и со странами ЕврАзЭС, подчеркнула Елена Горелова

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КИШИНЕВ, 26 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Полученный Молдавией статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС) не противоречит соглашению об ассоциации с ЕС, подписанному правительством в 2014 году. Об этом заявила в интервью ТАСС советник главы республики Елена Горелова, комментируя критику в адрес президента Игоря Додона со стороны лидеров правящей коалиции, которые считают главным приоритетом страны евроинтеграцию.

"Молдавия имеет зону свободной торговли как с государствами - членами ЕС, так и со странами ЕврАзЭС. Наличие нескольких зон свободной торговли с разными партнерами полностью соответствует международной практике и нормам", - сказала Горелова. При этом она отметила, что статус наблюдателя в ЕврАзЭС - в отличие от соглашения с ЕС - не накладывает на Молдавию обязательств.

"Подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, республика взяла на себя множество обязательств, но не получила права в каком-либо виде участвовать в работе органов ЕС - присутствовать на заседаниях, наблюдать за принятием решений. Мы не получили никакого официального статуса, например страны-кандидата. Молдавия так и осталась обычным внешним партнером ЕС", - заметила советник президента. При этом, подчеркнула она, соглашение с ЕС в части торговли оказалось невыгодным для республики.

"С момента подписания договора прошло почти три года, однако значимых результатов в торговле и других сферах сотрудничества с европейскими странами пока нет. Приведу только некоторые показатели в торговле. До подписания соглашения, в 2011 году, наш экспорт в Евросоюз вырос на 49%, затем пошла тенденция на спад и в 2013-м этот показатель составлял уже 12%. После подписания соглашения, в 2015 году, поставки в ЕС упали на 2%, а в 2016-м снова увеличились, но только на 9%", - указала Горелова.

Она напомнила, что договор с ЕС осложнил традиционные отношения с РФ, которая ввела ограничения на поставки ряда товаров из Молдавии, опасаясь реэкспорта. "В результате наши поставки в Россию, которая раньше была главным покупателем нашей продукции, упали в три раза. Получается, что наши производители лишились традиционных рынков, ничего не получив взамен, и несут прямые потери", - отметила Горелова.

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