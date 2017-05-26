СМИ: в Египте обстрелян автобус, перевозивший христиан

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КАИР, 26 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Автобус, перевозивший христианских паломников, был обстрелян неизвестными лицами неподалеку от монастыря святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщил сайт газеты "Аль-Масри аль-Яум".
По информации медиков, в результате вооруженного нападения, имеются пострадавшие. Об их точном числе пока не сообщается.
Инцидент произошел у города Эль-Адва на западе провинции, на участке пустынной дороги, ведущей в Верхний Египет.
На место происшествия незамедлительно прибыли отряды полиции, а также лично начальник Управления безопасности Эль-Миньи.