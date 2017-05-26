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Молдавия бойкотировала саммит СНГ из-за проблем на границе РФ у ее чиновников

Международная панорама
26 мая, 14:21 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Ранее глава молдавского правительства проинформировал российского посла о том, что "пока эта проблема не решится, государственным служащим рекомендовано избегать поездок в Россию"

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КИШИНЕВ, 26 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Правительство Молдавии бойкотировало заседание Совета глав правительств СНГ в Казани из-за отсутствия реакции Москвы на жалобу Кишинева о чрезмерном контроле, с которым сталкиваются молдавские чиновники на российской границе. С таким утверждением выступил перед журналистами премьер-министр республики Павел Филип.

"У нас позитивное отношение к СНГ. Мы будем участвовать во всех встречах, которые не будут проходить на территории России, или когда мы получим ответ на ноту о задержаниях наших чиновников на границе РФ", - сказал он.

Ранее глава молдавского правительства и председатель парламента Андриан Канду проинформировали российского посла в республике о том, что "пока эта проблема не решится, государственным служащим рекомендовано избегать поездок в Россию". После этого руководство законодательного органа Молдавии отказалось от участия в Межпарламентской ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге.

Замглавы МИД России Григорий Карасин ранее прокомментировал ТАСС, что содержание ноты властей Молдавии вызывает много вопросов. В прошлом году Россия неоднократно выражала озабоченность тем, что в Кишиневе регулярно задерживают российских журналистов и политологов, многим из которых запретили въезд в республику. Так, из Кишинева были депортированы съемочные группы телеканалов "Россия 24" и "Звезда", представители других российских СМИ. В ряде случаев местные власти объясняли это отсутствием у репортеров аккредитации, но иногда делали это и без объяснения причин.

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