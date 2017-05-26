СМИ: главари ИГ в Ираке оборудуют новую "столицу" в Эль-Хувейдже

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 26 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Командование террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) оборудовало новый форпост в Ираке в районе Эль-Хувейджа после ухода из Мосула.
Об этом сообщил телеканалу Al Sumaria командующий ополчением племен провинции Киркук Анур аль-Аси.
По его данным, ИГ перенесла штаб командования из Мосула в расположенную к юго-западу Эль-Хувейджу (входит в провинцию Киркук - прим. ТАСС). Район остается под полным контролем экстремистов. "Только сегодня со стороны Сирии и Иордании, а также из Мосула в Эль-Хувейджу прибыло порядка 400 бойцов, - сказал он. - У большинства боевиков были завязаны глаза, чтобы не допустить утечки информации о местонахождении полевых командиров".
По поступающей информации, террористы мобилизуют силы в богатой нефтью провинции для последующих вылазок, в том числе на объекты нефтяной промышленности, а также диверсионных операций в пограничных провинциях. Губернатор Киркука Наджм ад-Дин Карим призвал Багдад ускорить начало кампании по освобождению Эль-Хувейджи, подчеркнув, что боевики используют этот район как плацдарм для нападений как в Киркуке, так и в провинции Салах-эд-Дин.
Ранее в пятницу в командовании армейским спецназом ВС Ирака, задействованном в операции против ИГ в Мосуле, заявили, что сейчас боевики контролируют только 5% западной части города, объявленного в 2014 году главарем организации Абу Бакром аль-Багдади "столицей" террористов в Ираке.