На западе Украины неизвестные осквернили храм Московского патриархата

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Неизвестные пытались ограбить Свято-Покровский храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Волынской области.

Об этом сообщила пресс-служба епархии.

"Очевидно, преступники искали церковную кассу, но не смогли найти деньги и решили отомстить, опорочив храм. Вандалы перевернули Святые Дары на престоле и устроили в помещении бардак", - говорится в сообщении.

Местная полиция пока не делала официальных заявлений по поводу инцидента.

Это уже не первый случай нападения на храмы Московского патриархата на Украине в этом году. В январе неизвестные ограбили в Одесской области три храма на сумму более 4 тысяч гривен (около $150), а в Киеве забросали "коктейлями Молотова" храм в честь святителя Петра Могилы. Также неоднократно подвергались нападениям храмы в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Притеснения канонической православной церкви

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

В последнее время Киевский патриархат проводит крайне агрессивную политику по отношению к приходам Московского патриархата: систематический характер приобрел захват храмов УПЦ МП, власти Украины всячески препятствуют развитию церкви. По данным УПЦ МП, за последние два года она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.

Сейчас в Верховной раде подготовлены два законопроекта, согласно которым УПЦ МП может быть запрещена, ее приходы отобраны, а деятельность церкви поставлена под контроль государства. Уже более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде этих документов.

В день рассмотрения законопроектов, 18 мая 2017 года, под стенами украинского парламента собрались на молебен более десяти тысяч человек, пытаясь таким образом "вразумить народных избранников". После этого несколько депутатов Рады, а также лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук сообщили, что "антицерковные" законопроекты якобы "сняты с рассмотрения", однако спикер украинского парламента Андрей Парубий не делал официальных заявлений по этому поводу.