Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Абэ на встрече с Трампом отметил роль РФ в решении проблем, связанных с КНДР и Сирией

Международная панорама
26 мая, 15:13 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Лидеры двух стран также обсудили усилия по борьбе с терроризмом и отметили важность обеспечения условий для свободной торговли в мире и беспрепятственной навигации судов в Южно-Китайском море

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 26 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшейся в пятницу в Таормине встречи с президентом США Дональдом Трампом отметил важность участия России в урегулировании кризиса в Сирии и решении проблемы КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По его данным, одной из главных тем обсуждения стала проблема ядерной и ракетной программ КНДР. В частности, Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать со всеми странами, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Отмечается, что стороны особо отметили важность роли Китая в решении проблемы КНДР. Кроме того, они выступили за укрепление обороноспособности в свете угрозы со стороны Пхеньяна.

В ходе встречи лидеры двух стран также обсудили усилия по борьбе с терроризмом и отметили важность обеспечения условий для свободной торговли в мире и беспрепятственной навигации судов в Южно-Китайском море.

Перед началом встречи Трамп заверил Абэ в том, что проблему ракетной и ядерной программ КНДР, безусловно, можно решить. Японский премьер в свою очередь отметил, что высоко оценивает недавние визиты Трампа в страны Ближнего Востока, а также его участие в саммите НАТО. "Это демонстрирует серьезную приверженность обеспечению мировой безопасности", - сказал Абэ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Темы
Кризис в Сирии Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
3
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
4
В Египте в результате обстрела автобуса с христианами погибли 26 человек
5
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
6
Минюст доработал законопроект об изъятии единственного жилья у должников
7
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама