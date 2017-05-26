СМИ: Абэ на встрече с Трампом отметил роль РФ в решении проблем, связанных с КНДР и Сирией

ТОКИО, 26 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшейся в пятницу в Таормине встречи с президентом США Дональдом Трампом отметил важность участия России в урегулировании кризиса в Сирии и решении проблемы КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По его данным, одной из главных тем обсуждения стала проблема ядерной и ракетной программ КНДР. В частности, Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать со всеми странами, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Отмечается, что стороны особо отметили важность роли Китая в решении проблемы КНДР. Кроме того, они выступили за укрепление обороноспособности в свете угрозы со стороны Пхеньяна.

В ходе встречи лидеры двух стран также обсудили усилия по борьбе с терроризмом и отметили важность обеспечения условий для свободной торговли в мире и беспрепятственной навигации судов в Южно-Китайском море.

Перед началом встречи Трамп заверил Абэ в том, что проблему ракетной и ядерной программ КНДР, безусловно, можно решить. Японский премьер в свою очередь отметил, что высоко оценивает недавние визиты Трампа в страны Ближнего Востока, а также его участие в саммите НАТО. "Это демонстрирует серьезную приверженность обеспечению мировой безопасности", - сказал Абэ.