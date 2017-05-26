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Глава МИД Венгрии: Евросоюзу необходимо обсудить последствия антироссийских санкций

Международная панорама
26 мая, 15:20 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Петер Сийярто в интервью ТАСС признал, что введенные против России ограничения не достигли своих целей

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ООН, 26 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Антироссийские санкции не достигли своих целей, и странам Евросоюза необходимо обсудить их последствия. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто, побывавший в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Министр напомнил, что с санкциями, введенными против России из-за конфликта на Украине, были "увязаны две цели".

Интервью

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии: мы обязаны удовлетворять своих избирателей, а не политиков ЕС

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"Первая - экономическая, которая состояла в том, чтобы ослабить российскую экономику. Очевидно, это сделать не удалось. Вторая цель - политическая - добиться прогресса в осуществлении Минских соглашений. Этого также не произошло", - считает Сийярто.

В связи с этим Будапешт предлагает провести в ЕС дебаты о последствиях антироссийских санкций. "Мы действительно считаем проблемой то, что с момента введения санкций мы никогда не обсуждали их последствия. Когда мы просим провести дебаты, то делаем это без какого-то предубеждения", - сказал Сийярто.

В то же время он сообщил, что если вопрос о продлении санкций против РФ будет вынесен на голосование в ЕС, то Венгрия поддержит мнение большинства. "Мы ясно давали понять, что последнее, что мы сделаем, это разрушим единство Европейского союза. Мы никогда этого не сделаем", - заявил собеседник агентства.

Венгрия - за прагматическое сотрудничество

Сийярто также отметил, что Венгрия выступает за построение прагматичных отношений между Европейским союзом и Россией, "в основе которых будут лежать взаимоуважение и обоюдная выгода". "Нам нужно искать возможности для прагматического сотрудничества, потому что мы слишком многое теряем" из-за существующих ограничений, сказал он.

Кроме того, министр высказался за улучшение отношений России с Соединенными Штатами и Западом в целом, отметив, что в периоды повышенной политической напряженности всегда страдали страны Центральной Европы.

"Мы больше не хотим оставаться в проигравших. В наших интересах, в интересах нашей же безопасности и экономики, чтобы отношения между США и Россией были лучше, чем сейчас. Мы говорим это не потому, что мы пророссийские, проамериканские или еще какие-то. Мы думаем о Венгрии и знаем, что когда у этих двух стран хорошие отношения, это намного лучше для Центральной Европы", - заявил Сийярто.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении Москвы в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, а затем неоднократно расширял их и продлевал срок действия этих мер. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, установлен запрет на въезд в страны ЕС ряда российских должностных лиц и предпринимателей, введены ограничения торгового, финансового и военного характера. В черные списки попал 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

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