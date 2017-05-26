Глава МИД Венгрии: страна не смягчит иммиграционную политику под нажимом ЕС

ООН, 26 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Венгрия никому не позволит вмешиваться в свою иммиграционную политику и не собирается менять ее, так как убеждена, что от нее зависит безопасность страны. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью ТАСС, комментируя угрозы со стороны руководства ЕС принять юридические меры против Венгрии в случае, если она откажется разместить у себя установленное число беженцев из Греции и Италии.

"Мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Было много попыток это сделать, мы всегда их отвергали и будем отвергать. Миграционная политика - это компетенция государств-членов ЕС, и мы очень ясно дали понять, что для нас безопасность Венгрии и венгерского народа - это цель номер один. И мы никому не позволим ставить под угрозу безопасность Венгрии или венгерского народа", - сказал министр.

Он отметил, что твердая позиция Будапешта вызывает возмущение в руководящих органах ЕС, которые "используют любую возможность для нападок". По его словам, принятая Европарламентом резолюция с угрозой задействовать против Венгрии статью VII Договора о Европейском союзе - это один из этапов наказания. "Но будьте уверены, что мы будем стоять на своем и никому не позволим незаконно проникать на территорию Венгрии", - заявил Сийярто.

Власти должны учитывать мнение народа

Министр убежден, что угрожать Будапешту мерами по статье VII - это "просто несерьезно" и не все в ЕС проголосуют за такое решение. Он напомнил, что в прошлом аналогичными санкциями пугали Польшу, но Венгрия очень быстро дала понять, что никогда не поддержит подобную инициативу.

По словам главы МИД, венгерские власти в первую очередь обязаны учитывать интересы собственного народа, а не "удовлетворять европейских политиков". "Наша задача, наша работа и наша обязанность состоит в том, чтобы гарантировать безопасность Венгрии и венгерского народа. Мы ничего не поменяем, ничего", - заявил Сийярто.

Он напомнил, что Будапешт решил оспорить в Европейском суде обязательные квоты на прием беженцев, так как они "полностью противоречат европейским нормам" и здравому смыслу. Кроме того, убежден министр, обязательные квоты ставят под угрозу безопасность Венгрии и всей Европы, поскольку воспринимаются мигрантами как "приглашение" к переезду. По его словам, серьезная угроза терроризма, с которой столкнулись страны ЕС, возникла вследствие "массовой нелегальной миграции".

Сторонники жестких мер

Венгрия с самого начала миграционного кризиса выступала за введение строгого контроля за потоками беженцев. Власти страны возвели заграждения на своей южной границе, остановив поток нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и севера Африки. Будапешт уверен, что вместе с нелегальными мигрантами в ЕС пытаются пробраться боевики террористических организаций.

28 марта в Венгрии вступил в силу закон о принудительном содержании прибывших в страну беженцев (за исключением детей младше 14 лет) во временных лагерях или транзитных зонах на южной границе, пока миграционные службы не вынесут решение по поводу их прошений на предоставление убежища. Для размещения нелегальных иммигрантов были подготовлены специальные временные жилища. В то же время Европейский суд по правам человека обязал Будапешт разъяснить условия содержания беженцев в закрытых лагерях.

На прошлой неделе Еврокомиссия предупредила Венгрию и Польшу о юридических мерах, которые могут последовать, если страны не примут установленное число беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. В свою очередь депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали венгерское руководство отменить законы, препятствующие проникновению мигрантов на территорию страны. В документе также содержится предостережение о том, что в случае невыполнения Венгрией условий европейских институтов к ней может быть применена статья VII Договора о Европейском союзе, в которой говорится о наличии явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей ЕС. В таком случае Венгрии грозит запуск юридических механизмов, ограничивающих ее права как государства - члена Евросоюза.