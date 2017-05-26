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Жители Черногории предлагают ввести санкции против США за инцидент с премьером

Международная панорама
26 мая, 15:33 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Такие призывы появились в комментариях к новости об инциденте на портале национальной телерадиокомпании страны RTCG

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Президент США Дональд Трамп (третий справа) и премьер-министр Черногории Душко Маркович (второй справа) во время расстановки для фото на саммите НАТО в Брюсселе

Президент США Дональд Трамп (третий справа) и премьер-министр Черногории Душко Маркович (второй справа) во время расстановки для фото на саммите НАТО в Брюсселе

© NATO TV via AP

БЕЛГРАД, 26 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Пользователи сети Интернет в Черногории бурно реагируют на скандал, имевший место на саммите НАТО между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Черногории Душко Марковичем. Пользователи в комментариях к новости об инциденте на портале национальной телерадиокомпании Черногории RTCG предлагают ввести против США санкции.

"Надо ввести жесткие санкции против Америки, чтобы они поняли, чьего премьера они толкали и унижали", - пишет один из пользователей. Предложение санкций в отношении США получило поддержку: "Если мы введем против них санкции - они же без куска хлеба останутся!".

"Спасибо Америке за большую поддержку Черногории и за гарантии, которые она нам дает от возможной русской агрессии! Плечом к плечу с Дональдом Трампом!" - иронизируют читатели портала.

Телевидение страны попыталось обыграть сюжет, скрыть который из-за вирусного распространения в сети скандального видео оказалось невозможным. RTCG сообщило, что в США якобы идет сбор подписей за требования заставить Трампа извиниться, однако заголовок информации ничем не подтверждается в сюжете. В итоге это вызвало дополнительное возмущение черногорцев, многие из которых считают, что "все это случилось из-за того, что кому-то хотелось занять место и сыграть роль, которая ничем не заслужена и не обусловлена".

Ранее глава кабмина Черногории Душко Маркович заявил, что не придал значение тому, как президент США Дональд Трамп оттолкнул его во время расстановки для фото на саммите НАТО в Брюсселе. Он поблагодарил Трампа за поддержку вступления Черногории в НАТО и подчеркнул, что "это естественно для президента Соединенных Штатов стоять в первом ряду".

Телекамеры запечатлели, как во время подготовки к общему фото глава администрации США, проходя сквозь ряд других участников саммита в Брюсселе из-за их спин, фактически отталкивает в сторону находящегося у него на пути главу правительства Черногории, которую только что приняли в НАТО. Позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп всего лишь следовал заранее согласованной схеме расстановки лидеров стран - членов НАТО на их коллективной фотографии.

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Трамп, Дональд Маркович, Душко
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