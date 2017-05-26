Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии

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ТАЛЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев будут высланы из Эстонии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель МИД Эстонии Сандра Камилова.
"МИД Эстонии может подтвердить, что Казеннов и Сургаев будут высланы из Эстонии", - сказала она.
В ведомстве отказалась назвать причины такого решения, а также сообщить, уведомлено ли о нем посольство РФ.
Посольство РФ для оперативного комментария оказалось не доступно.
В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов не останется без ответа. "Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - указали в российском дипломатическом ведомстве.