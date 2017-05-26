G7 будет помогать бедным странам и подтверждает право на установление ограничений миграции

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ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /ТАСС/. Лидеры Группы семи договорились о сотрудничестве в оказании помощи странам, откуда прибывают мигранты. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике, которое должно быть обнародовано в субботу по окончании саммита.
"Необходимо выработать подход к решению как чрезвычайной ситуации, так и стратегию управления миграцией в долгосрочной перспективе, - говорится в документе, попавшем в руки журналистов. - Мы договорились о сотрудничестве в оказании помощи странам, чтобы у них были условия для искоренения причин массового исхода".
В тексте подтверждается, что необходимо соблюдать права мигрантов и беженцев, но при этом суверенные государства должны иметь право на контроль за собственными границами и установление ограничений на прием мигрантов, поскольку "это основное условие их национальной безопасности и экономического процветания".