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СМИ: суд снял обвинения в подготовке переворота с представителей черногорской оппозиции

Международная панорама
26 мая, 17:00 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Адвокат оппозиционеров назвал приговор ожидаемым и единственно верным

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БЕЛГРАД, 26 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Высший суд Подгорицы снял обвинения в попытке переворота с двух деятелей оппозиционного "Демократического фронта" - Андрии Мандича и Славена Радуновича. Об этом сообщила национальная телерадиокомпания Черногории RTCG.

"Приговор ожидаемый и единственно верный", - заявил адвокат оппозиционеров Никола Булатович.

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Ранее лидер оппозиции Андрия Мандич неоднократно заявлял, что процесс, начатый властями Черногории против оппозиционного Демократического фронта, является сфабрикованным, а спецпрокуратура Черногории занимается сведением политических счетов, устраивая процесс против оппозиции. "Демократический фронт" и его члены не имеют никакого отношения к событиям 16 октября, и мы не знаем никого из тех людей, которых представляют как организованную преступную группу", - заявил Мандич. По его мнению, Специальной прокуратурой манипулируют черногорские власти. "Это учреждение, которое обслуживает сведение политических счетов в стране", - отметил оппозиционер.

Процесс против лидеров оппозиции связан с тем, что коалиция "Демократический фронт" активно выступала против вступления в НАТО и даже пригрозила проведением референдума по вопросу вступления Черногории в Североатлантический альянс. После этого парламент Черногории на экстренном заседании снял депутатскую неприкосновенность с лидеров оппозиции по запросу спецпрокуратуры страны. Правящая Демократическая партия социалистов объявила заявления оппозиции "разжигающими рознь" и подчеркнула, что "Черногория не допустит нестабильности". Арест Андрии Мандича и Милана Кнежевича ожидался в любую минуту, однако в последний момент верховный прокурор Станкович предписал не применять арест к депутатам.

6 ноября 2016 года главный специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась 16 октября осуществить теракт в Черногории. По словам Катнича, "организаторы этой группы, националисты из России", считали, что "власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой". При этом, подчеркнул прокурор, у Черногории "нет никаких доказательств, что государство Россия во все это вовлечено". В Черногории 16 октября были арестованы 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке терактов.

Подобные обвинения вызвали резкую реакцию в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственным заявление Катнича о том, что органы власти России готовили переворот в стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления прокурора Черногории голословны.

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