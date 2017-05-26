СМИ: лидеры G7 в итоговой декларации отметят "новый уровень" угрозы КНДР

ТОКИО, 26 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Лидеры G7 договорились включить в итоговую декларацию саммита в Таормине заявление о том, что угроза КНДР в связи с развитием ракетной и ядерной программ "вышла на новый уровень". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Также, по его сведениям, страны "семерки" выразят поддержку усилиям Японии по решению проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

Тема КНДР стала одной из главных на состоявшейся двусторонней встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа. В частности, стороны подчеркнули, что для решения проблемы ракетной и ядерной программ Пхеньяна необходимо сотрудничество со всеми странами.

Кроме того, в своем выступлении на открытии саммита японский премьер подчеркнул, что в сложившейся сейчас вокруг КНДР ситуации нет условий для диалога. "Сейчас время оказывать давление", - заявил Абэ.