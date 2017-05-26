На западе Афганистана пассажирский автобус подорвался на фугасе, есть жертвы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Десять мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли в результате подрыва автобуса на придорожном фугасе.

Еще шесть человек были ранены, сообщил телеканал Tolo News.

Инцидент произошел в уезде Адраскан в провинции Герат на западе Афганистана.