В Молдавии распалась проевропейская коалиция

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КИШИНЕВ, 26 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Правящая в Молдавии коалиция проевропейских партий распалась после выхода из нее Либеральной партии.
Об этом заявил в ходе брифинга лидер либералов Михай Гимпу.
"Республиканский совет партии принял сегодня решение выйти из коалиции с Демократической партии Молдавии. Пребывание в этой коалиции обошлось нам очень дорого, в том числе и потерей имиджа", - сказал Гимпу.
По его словам, последней каплей для принятия такого решения стало задержание накануне вице-председателя партии и мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.