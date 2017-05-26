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CNN: исполнитель теракта в Манчестере звонил в Ливию за 15 минут до взрыва

Международная панорама
26 мая, 18:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Как сообщает телеканал, террорист звонил своему младшему брату Хашиму Абеди, который знал о готовящемся взрыве

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Салман Убеди во дворе своего дома, Манчестер, 2016

Салман Абеди во дворе своего дома, Манчестер, 2016

© Sky News Exclusive via AP

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди за 15 минут до того, как привел в действие взрывное устройство, звонил в Ливию. Об этом сообщил телеканал CNN.

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По его сведениям, террорист звонил своему младшему брату Хашиму Абеди. Последнего уже задержали ливийские власти. Как отмечает телеканал, Хашим Абеди знал о готовящемся теракте. На допросе он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что не был осведомлен, когда именно и где прогремит взрыв.

В четверг CNN сообщил со ссылкой на американских официальных лиц, что Салмана Абеди в Сирии обучали боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Взрыв на стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на вторник сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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