Лондон и Вашингтон подтвердили приверженность к увеличению товарооборота после Brexit

ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /ТАСС/. Лондон и Вашингтон подтвердили приверженность к взаимному увеличению товарооборота после выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй после встречи главы британского правительства с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, информирует Reuters.

"Президент и премьер-министр вновь подтвердили свою приверженность к увеличению товарооборота между Соединенным Королевством и США , в том числе подписанию торгового соглашения после Brexit", - сообщила представитель премьера.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Премьер Соединенного Королевства 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, переговоры об осуществлении которой должны начаться после проведения в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборов, назначенных на 8 июня.