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Лондон и Вашингтон подтвердили приверженность к увеличению товарооборота после Brexit

Международная панорама
26 мая, 18:33 UTC+3 ТАОРМИНА /Италия/ 26, мая. /ТАСС

В числе прочего планируется подписать торговое соглашение

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ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /ТАСС/. Лондон и Вашингтон подтвердили приверженность к взаимному увеличению товарооборота после выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй после встречи главы британского правительства с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, информирует Reuters.

"Президент и премьер-министр вновь подтвердили свою приверженность к увеличению товарооборота между Соединенным Королевством и США , в том числе подписанию торгового соглашения после Brexit", - сообщила представитель премьера.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Премьер Соединенного Королевства 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, переговоры об осуществлении которой должны начаться после проведения в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборов, назначенных на 8 июня.

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