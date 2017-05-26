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Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом

Международная панорама
26 мая, 19:05 дата обновления: 26 мая, 19:57 UTC+3

Инициатором декларации стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

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Материал из 1 страницы
© EPA/ETTORE FERRARI

ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лидеры G7 договорились вывести борьбу с терроризмом на более высокий уровень. Об этом говорится в Декларации по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом, подписанной по итогам рабочей сессии, состоявшейся в рамках саммита лидеров семи наиболее индустриально развитых стран мира - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

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"Мы выведем борьбу с терроризмом на более высокий уровень, без устали предотвращая, расследуя теракты, преследуя их исполнителей и тех, кто их поддерживает", - говорится в тексте декларации.

Помимо этого, лидеры G7 договорились выработать совместный подход к борьбе с иностранными наемниками. "Мы будем стремиться к коллективному подходу по устранению риска, который представляют иностранные наемники после того, как они покидают театр военных действий", - говорится в тексте декларации.

Исполнять это намерение лидеры собираются, "направив совместно ресурсы для того, чтобы повысить способность ответных действий транзитных стран и государств, куда направляются наемники или куда они возвращаются". Кроме того, лидеры "Большой семерки" договорились "предложить экспертную оценку и ресурсы для развития законных путей для того, чтобы возвращать иностранных наемников в страны их происхождения". По данным Европейского полицейского агентства (Европола), общая численность европейцев, уехавших на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне ИГ, составляет около 5 тыс. человек. Многие из них погибли, часть вернулась, однако около половины - еще нет, и этот факт в организации называют очень серьезной угрозой для безопасности на многие годы вперед.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, главы МИД Канады Кристия Фриланд, Италии Анджелино Альфано, Франции Жан-Марк Айро, Великобритании Борис Джонсон и Японии Фумио Кисида (слева направо)

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Одновременно в декларации содержится обязательство усилить взаимодействие между пограничными ведомствами стран "семерки", попытаться ограничить распространение экстремистской информации в интернете. Во втором случае речь идет в том числе о тесном сотрудничестве с третьими странами, а также использовании потенциала культуры для того, чтобы "увеличить уровень толерантности и углубить диалог между людьми".

Главным инициатором принятия декларации стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а на ее решимость возглавить эту дискуссию повлиял совершенный 22 мая в английском Манчестере самый крупный теракт в Великобритании за последние 12 лет. Жертвами взрыва, устроенного на эстрадном концерте родившимся в Великобритании террористом-смертником, стали 22 человека, десятки людей пострадали.

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Расследование теракта в Манчестере
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