ABC: ФБР расследует атаку иностранных хакеров на компанию Трампа

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. ФБР расследует попытку кибератаки против принадлежащей американскому президенту Дональду Трампу компании Trump Organization, предпринятую в этом месяце хакерами, базирующимися за границами США. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
По их данным, попытка кибератаки произошла 8 мая. В тот же день в штаб-квартире нью-йоркского отделения ФБР прошло совещание, посвященное предполагаемой кибератаке, с участием сыновей президента Дональда-младшего и Эрика. Совещание состоялось за день до того, как президент Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР.
Официальные представители ФБР, ЦРУ и Секретной службы США отказались давать ABC комментарии по поводу сообщения о попытке кибератаки против Trump Organization. Эрик Трамп, который является исполнительным вице-президентом этой компании, отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он и его брат встречались с представителями ФБР, однако заявил, что хакеры не проникали в компьютерную сеть Trump Organization. "Заявляю категорически: хакеры нас не взламывали", - заявил Эрик Трамп.