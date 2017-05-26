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Мэй призвала лидеров G7 активнее преследовать иностранных наемников ИГ повсюду

Международная панорама
26 мая, 19:10 UTC+3 ТАОРМИНА корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Премьер Великобритании считает, что у Сирии и Ирака должным быть законные возможности преследовать, депортировать или экстрадировать лиц, подозреваемых в такой деятельности

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ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала лидеров Группы семи принимать более активные действия, чтобы привлекать к ответственности иностранных наемников, которые воюют на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. С таким заявлением глава британского правительства выступила в итальянском городе Таормина на рабочей сессии саммита G7, посвященной борьбе с терроризмом.

"Она сказала, что важно гарантировать, чтобы у этих стран были законные возможности преследовать, депортировать или экстрадировать подозреваемых в такой деятельности лиц", - приводит слова высокопоставленного чиновника в британском правительстве агентство Press Association. В ином случае, предупредила Мэй, эти люди возвращаются на родину, где, не отказавшись от своих радикальных взглядов, начинают представлять реальную угрозу для общества.

"Жизненно важно, чтобы мы делали больше для сотрудничества с нашими партнерами в регионе, для того, чтобы активизировать процесс возвращения и преследования иностранных наемников", - приводит слова Мэй агентство. "Это означает улучшение процесса обмена разведывательной информацией, сбора улик, укрепления национальной полиции и законных процедур", - сообщила британский премьер-министр, обращаясь к коллегам из Италии Паоло Джентилони, Канады Джастину Трюдо, Японии Синдзо Абэ, президентам США Дональду Трампу и Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а также председателю Евросовета Дональду Туску и главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

Мэй сказала, что члены G7 - клуба, объединяющего лидеров семи наиболее индустриально развитых стран мира, - должны быть в состоянии безопасно обмениваться информацией по поводу иностранных наемников. Делать это, уверена британский политик, нужно таким образом, чтобы их можно было отследить при пересечении границы и вовремя принять решение о необходимости ареста.

Еще перед вылетом на саммит Мэй пообещала, что уделит теме борьбы с терроризмом основное внимание в Таормине. Ее решимость вызвана тем, что за несколько дней до начала ежегодного саммита в английском Манчестере произошел самый крупный теракт на территории Соединенного Королевства за последние 12 лет. Жертвами взрыва, устроенного на эстрадном концерте родившимся в Великобритании террористом- смертником, стали 22 человека, жизнь десятков людей находится в критическом состоянии.

По данным Европейского полицейского агентства (Европола), общая численность европейцев, уехавших на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне ИГ, составляет около 5 тыс. человек. Многие из них погибли, часть вернулась, однако около половины - еще нет, и этот факт в организации называют очень серьезной угрозой для безопасности на многие годы вперед.

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Персоны
Мэй, Тереза
Темы
Саммит G7 Борьба с "Исламским государством"
Страны
Великобритания
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