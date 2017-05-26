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СБ ООН осудил теракт в Египте

Международная панорама
26 мая, 19:36 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Члены СБ провели минуту молчания в память жертв нападения

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ООН, 26 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН осудил нападение на христианских паломников в Египте, подчеркнув необходимость привлечения организаторов этого теракта к ответственности.

Члены СБ провели минуту молчания в память жертв, после чего приняли заявление для печати, в котором выразили соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу страны.

В документе подчеркивается, что терроризм "во всех его формах и проявлениях" является преступлением, а также представляет "одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности". "Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров этих актов терроризма к правосудию и призвали все государства в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и резолюций СБ активно сотрудничать с правительством Египта и другими властями в этом направлении", - говорится в заявлении.

В пятницу утром группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобусы с христианами-коптами, направлявшимися в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья. В одном из них находилось порядка 40 детей. По информации Коптского культурного центра, из всех детей, отправившихся на экскурсию, выжили только трое, остальные были убиты.

По официальным данным Минздрава Египта, при атаке погибли 28 человек, около 30 получили ранения. По данным главы Коптского культурного центра отца Арамии, при нападении были убиты 35 христиан.

С 10 апреля в Египте по решению президента страны было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Это произошло спустя сутки после двух терактов в христианских храмах в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли свыше 45 человек и более 100 были ранены. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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