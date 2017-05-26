СМИ: истребители КНР сблизились с самолетом ВМС США

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НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Истребители КНР приблизились на расстояние 30 метров к патрульному самолету ВМС США P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря.
Об этом сообщил американский телеканал ABC в Twitter.
По версии его источников из числа официальных лиц США, сближение, имевшее место в четверг, было "небезопасным и непрофессиональным". Обеспокоенность американской стороны будет доведена до властей КНР по соответствующим дипломатическим и военным каналам.
Представители Пентагона 18 мая заявили, что два истребителя КНР Су-30 произвели над водами Восточно-Китайского моря перехват американского самолета WC-135 Constant Phoenix, оснащенного специальным оборудованием для замеров воздуха.
NEW: Chinese fighter jets came within 100 feet of U.S. Navy P-3 Orion over South China Sea on Thursday, U.S. officials say - @LMartinezABC— ABC News (@ABC) 26 мая 2017 г.