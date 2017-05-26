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Лондонский суд отложил решение по апелляции Украины в споре с Россией

Международная панорама
26 мая, 19:44 дата обновления: 26 мая, 19:55 UTC+3

Судья решил отложить вынесение своего постановления, "учитывая сложность затронутых вопросов"

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КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отложил рассмотрение заявление Украины о приостановлении судебного решения до завершения рассмотрения жалобы Киева в английском Апелляционном суде. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Украины.

"Суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, заседание которого состоится не раньше 2018 года, - говорится в сообщении. - Учитывая сложность затронутых вопросов, судья решил отложить вынесение своего постановления". После этого слушания судья отдельно выделит время на рассмотрение вопроса перед тем, как вынести решение в установленный срок.

Высокий суд Лондона в марте принял решение рассмотреть в ускоренном порядке дело о суверенном долге Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов. Таким образом, в этом промежуточном решении по процедуре суд поддержал позицию России, которая настаивала именно на таком формате рассмотрения дела. Украинская сторона, напротив, выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы в себя изучение политических аспектов дела.

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по английскому праву. В рамках программы облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а занимавший в то время пост премьер-министра страны Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

Россия обратилась в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года с иском о взыскании с Украины долга. Еще 21 декабря 2015 года долг составлял 3 млрд долларов плюс невыплата последнего купона в размере 75 млн долларов, и с каждым днем задолженность растет на 683 тыс. долларов за счет процентов, сказано в иске. Российская сторона неоднократно предлагала Украине решить этот вопрос за столом переговоров, однако этого так и не произошло ввиду того, что Украина не признает долг суверенным.

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