ЛОНДОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Число преступлений на почве ненависти в Манчестере выросло в два раза после теракта на стадионе "Манчестер-Арена". Об этом в пятницу заявил начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс.

"К сожалению, мы наблюдали рост сообщений о преступлениях на почве ненависти: с 28 в понедельник, что является обычным показателем, до 56 в среду. Мы не можем напрямую связать это со случившемся в понедельник, но мы продолжим следить за ситуацией", - сказал он.

По его словам, отмечен "значительный прогресс" при проведении расследования, в котором задействованы сотни полицейских. Хопкинс также отметил, что "восемь человек (все мужчины) в возрасте 18-38 лет продолжают находиться под арестом".

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения. Согласно последним данным, 66 человек остаются в больницах, 23 из них находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии.