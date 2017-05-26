Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России

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ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не собирается снимать с России санкции и рассматривает возможность их ужесточения. Об этом сообщил представитель Белого дома журналистам в итальянской Таормине, где проходит саммит Группы семи.
"Мы не снимаем наши санкции в отношении России. Если уж на то пошло, мы скорее будем жестче по отношению к России", - отметил он, отрицая возможность смягчения санкционных мер.
В четверг глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, сопровождающий Трампа в его первой зарубежной поездке, заявил, что президент еще не определился со своим отношением к антироссийским санкциям, которые были введены ранее США и Европой. Он подтвердил, что на саммите Группы семи в Таормине на Сицилии тема "России будет затронута".