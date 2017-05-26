Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России

ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не собирается снимать с России санкции и рассматривает возможность их ужесточения. Об этом сообщил представитель Белого дома журналистам в итальянской Таормине, где проходит саммит Группы семи.

"Мы не снимаем наши санкции в отношении России. Если уж на то пошло, мы скорее будем жестче по отношению к России", - отметил он, отрицая возможность смягчения санкционных мер.

По словам представителя Белого дома, Трамп "хочет, чтобы санкции оставались на месте". "Я думаю, что президент ясно дал понять, как россияне могут отменить санкции и как мы можем снять их", - сказал он.

В четверг глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, сопровождающий Трампа в его первой зарубежной поездке, заявил, что президент еще не определился со своим отношением к антироссийским санкциям, которые были введены ранее США и Европой. Он подтвердил, что на саммите Группы семи в Таормине на Сицилии тема "России будет затронута".