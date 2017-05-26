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AP: Пентагон впервые проведет учебный перехват межконтинентальной баллистической ракеты

Международная панорама
26 мая, 20:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

По данным агентства, учения запланированы на 1 июня

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ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты планируют на следующей неделе провести учебный перехват межконтинентальной баллистической ракеты в свете угрозы со стороны КНДР. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Министерство обороны США.

По его данным, учения запланированы на 1 июня. Других подробностей по поводу этого мероприятия не сообщается.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков. Регулярные ракетные испытания продолжились и в этом году. В частности, 6 марта были запущены четыре баллистические ракеты, одна из которых упала рекордно близко к основной территории Японии - в 200 км к северо-западу от полуострова Ното (префектура Исикава).

Кроме того, в американской печати циркулируют сообщения о возможной подготовке КНДР к ядерному испытанию. При этом США приступили к размещению противоракетного комплекса THAAD на территории Южной Кореи.

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