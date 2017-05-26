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ABC: иностранные хакеры пытались атаковать компанию Трампа

Международная панорама
26 мая, 20:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

За расследование инцидента взялось ФБР

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НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Неизвестные хакеры, действовавшие из-за границы, попытались осуществить кибератаку в отношении строительной компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, инцидент расследует ФБР. Об этом сообщил в пятницу телеканал ABC.

По сведениям его источников в правоохранительных органах, сыновей американского лидера Эрика и Дональда- младшего, которые являются вице-президентами Trump Organization, вызвали на состоявшееся 8 мая специальное совещание экспертов ФБР по информационной безопасности. В нем также приняли участие сотрудники ЦРУ.

В публикации отмечается, что кибератака, по всей видимости, не была успешной. Эрик Трамп не подтвердил ABC информацию об участии в указанном совещании. При этом, он указал, что несанкционированного проникновения в компьютерные системы Trump Organization не было. "Совершенно точно, что нас не взломали", - сказал он.

Телеканал отмечает, что в начале мая сотрудники ФБР, специализирующиеся на кибербезопасности, посещали небоскреб Trump Tower на Манхэттене, где находится штаб-квартира бизнес-империи Трампа. С какой целью, не уточняется. ФБР, ЦРУ и Секретная служба США отказались от комментариев в связи с публикацией ABC.

Американские компании регулярно подвергаются массированным атакам хакеров. Так, в октябре 2014 года представители одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase заявили, что киберпреступникам удалось заполучить информацию о более чем 80 млн счетов, принадлежащих его клиентам. До этого времени рекордной по объему похищенных данных считалась атака против американской компании Home Depot, которой принадлежит одна из самых широких в мире сетей магазинов, специализирующихся на продаже строительных материалов и инструментов. Тогда злоумышленникам удалось похитить данные о 56 млн банковских карт ее клиентов.

В январе 2014 года жертвой хакеров также стала американская торговая сеть Target. Киберпреступникам удалось заполучить сведения, касающиеся 40 млн клиентов, в том числе номера их телефонов, электронные и почтовые адреса.

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