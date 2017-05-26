ООН обсуждает с КНДР предложение об организации форума по правомочности санкций Совбеза

ООН, 26 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН взаимодействует с КНДР по ряду вопросов, включая предложение Пхеньяна об организации международного юридического форума для обсуждения правомочности резолюций Совета Безопасности, запрещающих стране разрабатывать ядерное оружие и предусматривающих жесткие санкции. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

Ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил журналистам, что в Пхеньяне разочарованы секретариатом всемирной организации, который якобы игнорирует просьбу о проведении форума. По его словам, северокорейская делегация уже "двадцать раз" обращалась с запросом о созыве такой конференции.

"Мы получили письмо от КНДР насчет этого предложения и продолжаем взаимодействовать с властями КНДР. Это все, что я могу сказать на данный момент", - прокомментировал Хак высказывания северокорейского дипломата. "Разумеется, я не соглашусь с предположением о том, что ООН слушает только одного или некоторых государств-членов. ООН - это площадка, на которой мы пытаемся выслушать и учесть взгляды всех 193 стран", - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос ТАСС, Хак пояснил, что его слова нельзя истолковывать как подтверждение того, что секретариат ООН работает над организацией форума. "Нет, это не то, что я подразумеваю. Я имею в виду, что мы взаимодействуем с властями КНДР по ряду вопросов. Это не означает, что мы занимаемся конкретно этим предложением", - сказал он.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне "враждебной политики" Вашингтона.

Ранее в этом месяце КНДР обратилась к государствам - членам ООН с призывом не осуществлять введенные против нее санкции Совета Безопасности, пока их правомочность не будет рассмотрена на международном юридическом форуме. При этом выполнение странами решений СБ, предупредила северокорейская сторона, "будет воспринято как причастность к незаконному поведению, противоречащему международным нормам".