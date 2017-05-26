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CNN: Коми знал, что в расследовании по "делу Клинтон" имелась ложная улика

Международная панорама
26 мая, 21:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По версии источников телеканала, Коми предпочел публично не заявлять об этом, так как не хотел помешать проведению разбирательства

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Джеймс Коми

Джеймс Коми

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Джеймс Коми, занимавший пост директора ФБР США с сентября 2013 года по май 2017 года, знал, что расследование в отношении бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон частично основано на фальшивом документе, якобы связанном с Россией, но предпочел публично не заявлять об этом. С таким утверждением выступил телеканал CNN.

По версии его источников, Коми не хотел помешать проведению данного разбирательства, касавшегося допущенных Клинтон нарушений правил служебной переписки. В конечном счете директор ФБР объявил в июле 2016 года о завершении данного расследования, так и не сообщив, что документ, по его данным, был сфабрикован.

CNN утверждает, что материалы о которых идет речь, "были созданы российской разведкой", но ни разъяснений, ни доказательств этого не приводит. Газета "Вашингтон пост" в среду также сообщила, что расследование ФБР в отношении Клинтон было остановлено в июле прошлого года из-за "сомнительного документа российской разведки". По версии издания, эти материалы касались переписки руководства Национального комитета Демократической партии с инвестором Леонардо Бернардо.

Дело о нарушениях Клинтон правил служебной переписки было открыто при Коми. Позже она обвиняла директора ФБР в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на президентских выборах.

Президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку в начале мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

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