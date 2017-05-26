Меркель: у США и ФРГ развивается "хорошее сотрудничество" по украинской тематике

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ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /ТАСС/. Обсуждение урегулирования ситуации на Украине, которое ведут главы США и Германии, имеет хорошую динамику. Об этом в пятницу после первого дня саммита G7 в итальянской Таормине заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Отвечая на вопрос об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом, она сказала, что, во-первых, они обсудили проблемы глобального изменения климата, во-вторых, вопросы торговли. "В-третьих, мы еще раз обсудили тему Украины, минский процесс, как мы в рамках этого процесса можем плодотворно сотрудничать. Я думаю, что в этом плане развивается хорошее сотрудничество", - цитирует ее пресс-служба германского правительства.