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ЛОНДОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к совершению теракта в Манчестере. Об этом в пятницу информировали в полиции графства Большой Манчестер.
Таким образом, число задержанных по делу о теракте на стадионе "Манчестер-Арена" достигло 11 человек, из них двое были отпущены, девять остаются под арестом.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.