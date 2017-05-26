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Globo: генпрокурор Бразилии намерен просить у Верховного суда вызвать Темера на допрос

Международная панорама
26 мая, 23:20 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 26, мая. /ТАСС

Бразильский президент в настоящее время официально пребывает в статусе подозреваемого в коррупции

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано намерен через Федеральный верховный суд (ФВС) страны вызвать на допрос президента Мишела Темера. Соответствующий запрос он направил члену ФВС Эдсону Факину, который ранее дал разрешение на открытие уголовного дела в отношении Темера в связи с подозрениями в коррупции, попытке препятствовать правосудию и организации преступного сообщества. Об этом сообщила газета Globo.

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По мнению Жано, заявления Темера, сделанные в ходе разговора с предпринимателем Жоэсли Батистой, можно расценивать как внесудебное признание. На аудиозаписи, переданной в ФВС, глава государства якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф.

Бразильский лидер в настоящее время официально пребывает в статусе подозреваемого в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

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