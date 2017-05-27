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Президент Гаити: полиция сможет обеспечить безопасность после ухода миротворцев ООН

Международная панорама
27 мая, 0:50 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

В правоохранительных органах государства насчитывается 15 тыс. человек

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ГАВАНА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Национальная полиция Гаити сможет обеспечить безопасность в стране после завершения в октябре нынешнего года миротворческой миссии ООН. Об этом заявил в пятницу агентству Reuters президент Гаити Жовенель Моиз.

"Мы работаем над созданием профессиональной полиции - полиции, которая сможет поддерживать безопасность и порядок. Я считаю, что национальная полиция готова обеспечить безопасность страны на самом высоком уровне", - сообщил Моиз, принимающий участие в конференции ООН по борьбе со стихийными бедствиями, которая в эти дни проходит в мексиканском Канкуне.

В прошлом месяце Совет Безопасности ООН принял решение завершить 15 октября Миссию ООН по стабилизации на Гаити (МООНСГ), в составе которой несут службу 2,3 тыс. военнослужащих. Она будет заменена меньшей по масштабу миротворческой операцией, которая сосредоточится на поддержании общественного порядка в стране и подготовке национальной полиции. Срок ее полномочий рассчитан до 15 апреля 2018 года.

По словам Моиза, приступившего к исполнению своих обязанностей в феврале этого года, в полиции Гаити сейчас насчитывается 15 тыс. человек. Для сравнения, в 2004 году, когда в страну была направлена миссия ООН, в стране было всего 2 тыс. полицейских.

Миссия ООН на Гаити

Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, является беднейшим государством Западного полушария. МООНСГ была учреждена в 2004 году для сдерживания конфликта, возникшего в стране на почве острого внутриполитического кризиса.

В 2010 году на Гаити произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали свыше 220 тыс. человек. За ним последовала эпидемия холеры, унесшая 9 тыс. жизней. В октябре прошлого года около тысячи гаитян погибли в результате пронесшегося над страной урагана "Мэттью".

За 13 лет существования миссия ООН не раз подвергалась критике. По мнению местных жителей и экспертов, эпидемия холеры на Гаити началась из-за халатности непальских миротворцев, которые сливали в реку сточные воды из своего лагеря. Кроме того, согласно расследованию агентства Associated Press (AP), миротворцы из Шри-Ланки были вовлечены в растление несовершеннолетних на Гаити.

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