ООН призвала обезопасить жителей Мосула в ходе операции по зачистке Старого города

ООН, 27 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН призвала проправительственные силы Ирака позаботиться о безопасности мирных жителей в ходе операции по зачистке Старого города Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В письменном заявлении заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен напомнил об обязательствах, которые накладывает на участников вооруженных конфликтов международное гуманитарное право.

По его словам, 25 мая правительство попросило жителей Старого города и его окрестностей перейти в районы, контролируемые иракской армией и ополченцами. "Мы не знаем наверняка, сколько именно мирных жителей остается в удерживаемых ИГ кварталах, но в ближайшие дни до 200 тыс. человек могут попытаться покинуть их", - сказал О'Брайен.

"Те, кто хотят покинуть свои дома, чтобы получить помощь, должны иметь возможность сделать это беспрепятственно. В ситуации с Мосулом, в густонаселенных кварталах которого боевики ИГ, как известно, используют людей в качестве живого щита, стороны конфликта должны принять всевозможные меры предосторожности для защиты мирных жителей. Международное право на этот счет недвусмысленно: защита мирных жителей - это правовая и моральная обязанность, которая важнее всех других целей", - подчеркнул заместитель генсека.

По его словам, ООН получает из Мосула "тревожные сообщения о семьях, запертых в заминированных домах, а также о том, что снайперы преднамеренно открывают огонь по детям". Семьи в контролируемых ИГ районах города лишены доступа к чистой питьевой воде и лекарствам, а также с трудом добывают себе пропитание.

Кампания против ИГ в Мосуле началась 17 октября 2016 года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул, а 19 февраля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале нового этапа кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В уличных боях с террористами задействованы военизированные отряды полиции, силы быстрого реагирования и армейский спецназ, поддержку с воздуха оказывает правительственная авиация и ВВС западной коалиции во главе с США.

Как напомнил О'Брайен, при подготовке к началу гуманитарной операции в Мосуле агентства ООН рассчитывали, что в результате боевых действий город покинут до одного миллиона человек. "Спустя семь месяцев боевых действий свои дома покинули уже почти 760 тыс. человек", - отметил он.