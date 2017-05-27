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Reuters: Госдеп впервые почти за 20 лет отказался от связанных с Рамаданом мероприятий

Международная панорама
27 мая, 1:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Мероприятия в честь священного для мусульман месяца проводились во внешнеполитическом ведомстве с 1999 года

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Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон

© EPA/SERGEI CHIRIKOV

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отклонил запрос о проведении в подотчетном ему ведомстве мероприятий, связанных со священным для мусульман месяцем Рамадан, который начинается 27 мая. Тем самым глава американской дипломатии нарушил многолетнюю традицию, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в Госдепе.

По информации агентства, с 1999 года во внешнеполитическом ведомстве США проводятся мероприятия в честь Рамадана. Это или торжественный ужин, или прием в честь Ид аль-Фитра, знаменующего окончание священного месяца (у тюркских народов он называется Ураза-байрам). Традиции положила начало демократ Мадлен Олбрайт, в дальнейшем ее соблюдали и республиканцы, и демократы, возглавлявшие ведомство.

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Однако в этом году Тиллерсон отверг предложения о праздновании исламского праздника в Госдепе. По данным Reuters, еще в начале апреля соответствующее подразделение ведомства запросило у госсекретаря одобрение мероприятий в честь Рамадана, однако получило отказ. Представители мусульманского сообщества в Вашингтоне также сообщили агентству, что не получили от Госдепа традиционных приглашений на мероприятия в честь священного месяца.

"Мы все еще изучаем возможность празднования Ид аль-Фитра. Послы США намерены отмечать Рамадан и провести множество мероприятий, которые ежегодно имеют место в дипмиссиях по всему миру", - отметил представитель Госдепа в ответ на запрос агентства.

В пятницу на официальном сайте ведомства было опубликовано сообщение от имени Тиллерсона с поздравлениями мусульманам и пожеланиями счастливого праздника. "От имени Соединенных Штатов, Госдепартамента, Ренды (Ренды Сент Клер, супруги главы Госдепа, - прим. ТАСС) и от самого себя я искренне желаю мусульманам по всему свету мирного и счастливого Рамадана", - говорится в заявлении.

Reuters добавляет, что в Госдепе существует практика проведения мероприятий, посвященных разнообразным религиозным праздникам. Так, в 2014 году при демократе Джоне Керри в дипведомстве впервые отпраздновали индуистский праздник Дивали. В сентябре того же года Керри принял участие в мероприятиях по случаю другого мусульманского праздника - Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

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