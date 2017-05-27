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Огни Эйфелевой башни погашены в память о погибших в Египте христианах-коптах

Международная панорама
27 мая, 2:07 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Указание провести символическую траурную церемонию отдала мэр Парижа Анн Идальго

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ПАРИЖ, 27 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Освещение Эйфелевой башни было погашено в знак траура по христианам-коптам, погибшим в пятницу при теракте в Египте. Указание провести символическую траурную церемонию отдала мэр Парижа Анн Идальго.

"Христианская община Египта вновь оказалась объектом варварского и подлого теракта. Я выражаю глубокие соболезнования семьям жертв и их родственникам. Огни Эйфелевой башни будут погашены в знак поддержки Францией египетских коптов", - отмечалось в заявлении парижского мэра.

В пятницу утром группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобусы с христианами-коптами, направлявшимися в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья. В одном из них находилось порядка 40 детей. По информации Коптского культурного центра, из всех детей, отправившихся на экскурсию, выжили только трое, остальные были убиты в результате вооруженного нападения.

По официальным данным Минздрава Египта, при атаке погибли 28 человек, около 30 получили ранения. По данным главы Коптского культурного центра отца Арамии, при нападении были убиты 35 христиан.

Огни Эйфелевой башни гаснут в память о жертвах совершенных радикальными исламистами терактов уже второй раз за этот месяц. Именно так была отмечена 23 мая память жертв террористического взрыва в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

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