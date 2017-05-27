AFP: в Триполи захвачена тюрьма, в которой содержались бывшие чиновники, лояльные Каддафи

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные отряды, подчиняющиеся заседающему в Триполи правительству национального согласия (ПНС) Ливии, захватили в пятницу вечером тюрьму на юге столицы страны, в которой содержались бывшие чиновники, лояльные свергнутому и убитому лидеру Муаммару Каддафи. Об этом сообщило агентство France Presse (AFP).

В исправительном учреждении отбывали наказание 30 бывших государственных деятелей, в том числе экс-премьер (2006-2011 годы) Ливии Багдади аль-Махмуди и бывший начальник ливийских спецслужб Абдулла ас-Сенусси, выдачи которого с 2012 года добивается Международный уголовный суд в Гааге. Оба бежали из страны во время революции в 2011 году. Позже их экстрадировали на родину, где в 2015 году приговорили к смертной казни.

По данным AFP, тюрьма до захвата находилась под контролем одной из исламистских группировок. При штурме погибли двое охранников, отмечает агентство. Информация о судьбе заключенных не приводится.

После свержения и убийства Каддафи Ливия погрузилась в пучину междоусобиц. Сейчас в стране действуют сразу три руководящие структуры: ПНС в Триполи, правительство национального спасения в городе Мисурата, а также так называемый восточный кабмин, лояльный Палате представителей - избранному постоянному парламенту, заседающему в Тобруке.

Сама ливийская столица в настоящее время также поделена на сферы влияния различных формирований. Все попытки признанного международным сообществом ПНС Фаиза Сараджа установить полный контроль над городом пока не привели к успеху. Только в пятницу в боях между сторонниками ПНС и ополченцами из Мисураты погибли 28 человек, более 100 получили ранения.