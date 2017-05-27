Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с Москвой

Международная панорама
27 мая, 2:48 дата обновления: 27 мая, 2:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

По информации газеты, такая возможность рассматривалась для того, чтобы окружение президента США не опасалось прослушивания со стороны американских спецслужб

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джаред Кушнер

Джаред Кушнер

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Зять президента США Джаред Кушнер спрашивал в конце прошлого года у посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка насчет возможности использования его защищенного канала дипломатической связи, чтобы окружение американского лидера Дональда Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. Это утверждается в статье, которую опубликовала в пятницу вечером газета The Washington Post.

Материал подготовлен якобы на основе новой порции утечек секретных данных из спецслужб США, призванных нанести урон Трампу. Полученные газетой сведения, как утверждается, почерпнуты из отчетов американской разведки, которые основываются на перехваченных ею служебных телеграммах или телефонных разговорах российского посла в США.

Смотрите также

NBC: ФБР считает зятя Трампа ценным свидетелем в расследовании дела о влиянии на выборы

СМИ: ФБР проводит проверку в отношении зятя Трампа

Путин назвал бредом попытки ограничить контакты посла РФ в США с политиками в этой стране

Из публикации следует, что Кушнер, который в настоящее время является старшим советником Трампа, предлагал Кисляку создать защищенный канал связи между властями России и переходной командой победителя ноябрьских президентских выборов в США. Это предложение, как пишет газета, было сделано на встрече Кушнера с Кисляком, состоявшейся 1 или 2 декабря в Нью-Йорке, то есть до инаугурации Трампа.

Согласно публикации, Кушнер выдвинул эту инициативу, чтобы оградить контакты формировавшейся администрации США с Россией от перехвата уходившим американским правительством. 

45-й президент США вступил в должность 20 января текущего года. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Кисляк, Сергей Иванович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высланные Эстонией дипломаты РФ покинут страну до конца мая
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
4
Терроризм, климат и Россия стали главными темами первого дня саммита G7
5
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
6
В Берлине машина съехала по лестнице на станцию метро
7
WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с Москвой
Темы дня
Загрузка...
Реклама