WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с Москвой

ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Зять президента США Джаред Кушнер спрашивал в конце прошлого года у посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка насчет возможности использования его защищенного канала дипломатической связи, чтобы окружение американского лидера Дональда Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. Это утверждается в статье, которую опубликовала в пятницу вечером газета The Washington Post.

Материал подготовлен якобы на основе новой порции утечек секретных данных из спецслужб США, призванных нанести урон Трампу. Полученные газетой сведения, как утверждается, почерпнуты из отчетов американской разведки, которые основываются на перехваченных ею служебных телеграммах или телефонных разговорах российского посла в США.

Из публикации следует, что Кушнер, который в настоящее время является старшим советником Трампа, предлагал Кисляку создать защищенный канал связи между властями России и переходной командой победителя ноябрьских президентских выборов в США. Это предложение, как пишет газета, было сделано на встрече Кушнера с Кисляком, состоявшейся 1 или 2 декабря в Нью-Йорке, то есть до инаугурации Трампа.

Согласно публикации, Кушнер выдвинул эту инициативу, чтобы оградить контакты формировавшейся администрации США с Россией от перехвата уходившим американским правительством.

45-й президент США вступил в должность 20 января текущего года.