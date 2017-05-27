Терроризм, климат и Россия стали главными темами первого дня саммита G7

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Вера Щербакова/. Борьба с терроризмом, изменение климата и пути взаимодействия с Россией стали основными темами первого дня саммита Группы семи, который стартовал в пятницу в итальянском городке Таормина на острове Сицилия. Причем, если первые две темы официально входили в повестку дня, то Россия ни в одной программе не фигурировала. В то же время, сказано на тему взаимоотношений с Москвой было немало.

Терроризм на первом плане

Общение лидеров G7, а также руководителей Евросоюза проходило в отеле "Сан-Доменико", бывшем доминиканском монастыре, переделанном в гостиницу. Единственным документом, подписанным по итогам встречи, стала Декларация по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом.

Председательствующая в G7 Италия изначально предложила для обсуждения тему терроризма. Но особенно острое и актуальное звучание эта проблематика приобрела после совершенного 22 мая в английском Манчестере смертником террористического акта. Жертвами самого крупного теракта на территории Великобритании за последние 12 лет стали 22 человека, десятки получили тяжелые ранения. Именно поэтому британский премьер-министр Тереза Мэй внесла большой вклад в разработку формулировок декларации.

В итоговом документе из 15 пунктов основной упор был сделан на необходимость тщательнее отслеживать граждан развитых стран, ставших наемниками в конфликтах за рубежом. Навоевавшись в Сирии и Ираке под черными знаменами экстремистов, они возвращаются на родину, представляя огромный риск для своих стран.

В этой ситуации лидеры G7 согласились "вывести борьбу с терроризмом на более высокий уровень", для чего, например, более щедро финансировать правительства стран, где действуют иностранные наемники. Это необходимо для того, чтобы они могли эффективнее отлавливать экстремистов, пресекая их проникновение в родные страны.

Точно также были поддержаны предложения Мэй привлечь крупнейшие международные интернет-ресурсы к выявлению и пресечению распространения информации террористического или экстремистского характера. "Корпорации должны активизировать свои усилия по устранению опасного контента из своих сетей", - призвала Мэй, обратив внимание на то, что, теряя свои позиции в Сирии и Ираке, иностранные боевики возвращаются в свои страны и "распространяют идеологию ненависти в интернете".

Никаких цифр относительно будущих инвестиций в реализацию этого коммюнике приведено не было. И все же, лидерам стран "семерки" удалось проявить единство.

Торговля и климат - дискуссии без прогресса

Добиться же консенсуса по двум другим темам, которые стояли на повестке дня - торговле и климатическим изменениям, оказалось не так просто.

Фактически здесь речь шла о том, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа, убедив его отойти от обещанного протекционизма в торговле и стойкого скептицизма по поводу борьбы с изменением климата. Судя по острожным заявлениям в первый день встречи, особого успеха партнеры Трампа по G7 на этом пути не добились. Про торговлю сказано было очень мало, про климат - не намного больше.

"За столом для переговоров не было сомнений по поводу того, насколько важным является вопрос климатических изменений", - заверила Мэй, ставшая единственным лидером "Большой семерки", давшим пресс-конференцию. В то же время, она признала, что позиция США по этому вопросу продолжает формироваться.

Это подтвердил и глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, слова которого привело агентство Reuters. "Его (Трампа) взгляды меняются, так и должно быть. В конце концов он примет решение на основании того, что будет лучше для Соединенных Штатов", - заявил он, не сильно прибавив ясности по поводу того, удалось ли участникам встречи в Таормине хоть как-то сблизить свои позиции с новым хозяином Белого дома, или нет.

Таким образом, сказанные председателем Евросовета Дональдом Туском утром в пятницу слова о том, что "это будет один из самых сложных саммитов G7 за последние годы" из-за различия в позициях по вопросам изменения климата и торговли, на деле получили подтверждение.

Российская тема

В отличие от этих двух вопросов, российская тема не стояла в официальной повестке дня, но мало кто сомневался, что она будет поднята. "Я буду призывать лидеров G7 заново подтвердить свою позицию (по антироссийским санкциям)", - пообещал утром Туск. В оправдание такой жесткой позиции он посетовал на то, что с момента последнего саммита "семерки" в Японии, участники объединения "не увидели ничего, что оправдало бы изменение санкционной политики в отношении России".

Позже на эту тему в Таормине высказался и представитель Белого дома. "Мы не снимаем наши санкции в отношении России. Если уж на то пошло, мы скорее будем жестче по отношению к России", - отметил он.

Примечательно, что тема отношений с Россией поднималась в пятницу в Таормине не только в формате G7, но и на двусторонних встречах. Об этом говорили, например, премьер- министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эмманюэль Макрон. "Они сошлись во мнении, что для разрешения международных вопросов нужна вовлеченность России, а диалог с Россией чрезвычайно важен", - подчеркнул пресс-секретарь японского внешнеполитического ведомства. В качестве примеров, в которых с РФ можно взаимодействовать в конструктивном ключе, он назвал "Сирию, а также Северную Корею".

Повестка заключительного дня

О том, какое место займет Россия в итоговом коммюнике Группы семи, станет известно по завершении встречи. Документ должен быть распространен сразу по окончании переговоров, около 15:00 (16:00 мск). Как стало известно ТАСС от источников, близких к организации саммита, на этот раз итоговая декларация будет, примерно, в три раза лаконичнее предыдущих и займет всего около 10 страниц.

Однако до этого лидеры G7 проведут рабочие сессии с главами приглашенных стран. В этом году это стали лидеры Кении, Нигера, Нигерии, Туниса, Эфиопии. К дискуссиям также присоединятся главы Международного валютного фонда и ООН.