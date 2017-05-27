СМИ: ВВС Сирии сбили израильский беспилотник

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ВВС Сирии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Израиля в небе над провинцией Эль-Кунейтра. Об этом сообщил информационный портал Al Masdar.
Как утверждает Дамаск, БПЛА неоднократно выполнял полеты над этой сирийской провинцией. В пятницу в результате удара, нанесенного этим беспилотником, погибли трое сирийских военнослужащих, отмечает портал.