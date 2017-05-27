В Каракасе протестующие перекрыли движение по одной из улиц, завалив ее горящим мусором

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МЕХИКО, 27 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Жители района Санта-Моника в столице Венесуэлы в пятницу вечером перекрыли движение по одной из улиц, завалив ее горящим мусором. Фото- и видеокадры с места событий были обнародованы несколькими пользователями Twitter. Импровизированная баррикада появилась на дороге вскоре после того, как район покинуло подразделение полиции.
Santa Mónica 7:02 pm. 26/05/17 pic.twitter.com/654SljP1Au— barfer (@barfer_28) 26 мая 2017 г.
Противники президента Николаса Мадуро в пятницу организовали в Каракасе "Марш освободителей". Как и ранее, его участники были разогнаны подразделениями силовых структур, которые активно использовали спецтехнику, в том числе водометы, и слезоточивый газ. Из-за действий Национальной гвардии и полиции пострадали несколько десятков человек, в том числе депутат Национальной ассамблеи (парламента) Карлос Папарони.
К настоящему времени из-за насилия во время акций противников и сторонников Мадуро, идущих с начала апреля, погибли не менее 60 человек, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. Еще порядка тысячи человек пострадали, свыше 2,6 тыс. были задержаны.