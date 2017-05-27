На севере Марокко произошли стычки между полицией и манифестантами

РАБАТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Стычки между манифестантами и полицией произошли в пятницу вечером в городе Эль-Хосейма, расположенном на севере Марокко. Об этом сообщает сегодня информационное агентство Maghreb Arabe Press.

По его данным, в результате столкновений ранения получили несколько сотрудников правоохранительных органов, в том числе трое из них - тяжелые.

В свою очередь на сайте журнала Telquel опубликовано видео, на котором в пригороде Эль-Хосеймы - Аждире - большая группа людей, в том числе молодежи, окружает и забрасывает камнями полицейских и микроавтобусы, принадлежащие органам правопорядка.

Инцидент на пятничной молитве

Обстановка в городе обострилась после того, как 26 мая полиция после полуденной молитвы попыталась задержать Насера Зафзафи - лидера протестных акций, продолжающихся в Эль-Хосейме и ряде других городов севера Марокко с октября 2016 года.

По данным силовиков, Зафзафи "помешал проведению пятничной молитвы в мечети Мухаммеда V, оскорбил имама и произнес провокационную речь", в которой обрушился с резкой критикой на власти страны. Как сообщил министр по делам вакуфов и ислама Ахмед Тауфик, совершенное Зафзафи в мечети является "беспрецедентным актом и тяжким преступлением".

Прокуратура в связи с этим дала указание начать следствие по факту действий Зафзафи и арестовать его. Однако в настоящее время он скрывается от властей, его точное местонахождение неизвестно. Через социальные сети Зафзафи уже обратился к своим сторонникам, заявив, что "цел, невредим и ничего не боится". По данным очевидцев, обстановка в Эль-Хосейме остается напряженной, к городу стянуты подразделения органов правопорядка.

Все началось с гибели торговца рыбой

Начало протестным акциям на севере Марокко, прежде всего, в Эль-Хосейме, положила гибель 28 октября 2016 года торговца рыбой Мухсина Фикри, который скончался в ковше мусоровоза, пытаясь спасти свой товар, предназначенный для утилизации согласно решению властей. Фотография с его мертвым телом облетела все социальные сети.

По данным следствия, причиной трагедии стала цепь нарушений и несогласованных действий. Тем не менее, инцидент получил широкий общественный резонанс как в Эль-Хосейме, так и других городах севера страны, где живет много этнических берберов.

По Марокко прокатились многотысячные акции протеста, участники которых потребовали найти и строго наказать виновных в гибели Фикри. Манифестации тогда поддержали оппозиционеры самого разного политического окраса и калибра: от левых партий до исламистов. При этом на всех без исключения акциях были видны желто-зелено-синие флаги амазигских (берберских) правозащитных и культурных организаций.

Вскоре к ответственности были привлечены чиновники и врачи из санитарных служб, чьи действия могли спровоцировать гибель торговца рыбой. Однако на этом протестные акции не завершились. В Эль-Хосейме и некоторых других населенных пунктах марокканского севера, называемого областью Риф, почти каждую неделю проходили мирные манифестации, участники которых требовали от правительства страны "уважения достоинства людей, улучшения социально- экономической жизни, а также реальной борьбы с коррупцией и правонарушениями чиновников".

В начале текущей недели Эль-Хосейму посетила группа министров марокканского правительства, которые пообещали сделать развитие северных районов королевства "стратегическим приоритетом" государства и вложить большие средства в реализацию проектов социально-экономического характера.