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NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета

Международная панорама
27 мая, 5:43 дата обновления: 27 мая, 5:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Спецкомитет по разведке Палаты представителей якобы отверг предложение бизнесмена из-за опасений, что это создаст сложности для правоохранителей, расследующих связи президента США Дональда Трампа с РФ

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Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский предприниматель Олег Дерипаска предлагал сотрудничество комитетам Конгресса США, расследующим влияние РФ на американские президентские выборы. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных парламентариев.

По их данным, Дерипаске было отказано, так как одним из его главных условий дачи показаний стало требование предоставить ему иммунитет. Спецкомитет по разведке Палаты представителей отверг предложение российского бизнесмена из-за опасений о том, что это создаст сложности для правоохранителей, расследующих связи президента США Дональда Трампа с РФ, пишет издание.

Вместе с тем, у NYT нет оснований утверждать, что ФБР США, которое ведет свое расследование по поводу попыток вмешательства извне в ход предвыборной кампании 2016 года, намерено вызвать российского предпринимателя и взять у него показания.

Издание обратилось за комментарием к адвокатам, представляющим интересы Дерипаски, но ответа пока не получила.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт якобы тайно работал на Дерипаску более 10 лет назад с целью продвижения интересов руководства РФ. В ответ Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету.

Дерипаска - президент крупнейшего в мире производителя аллюминия, компании "Русал", председатель наблюдательного совета холдинга "Базовый элемент".

В рейтинге миллиардеров мира журнала Forbes за 2016 год он занял 854-е место с состоянием в $2,1 млрд.

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