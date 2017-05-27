Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет

Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к ПальмиреПолитика 27 мая, 7:03
Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в СШАСпорт 27 мая, 6:52
СМИ: в Чили госпитализирована вдова ПиночетаМеждународная панорама 27 мая, 6:21
Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 27 мая, 6:11
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 летМеждународная панорама 27 мая, 5:45
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитетаМеждународная панорама 27 мая, 5:43
СМИ: совладельцы "Альфа-банка" подали в США в суд на BuzzFeedЭкономика и бизнес 27 мая, 4:58
Бен Стиллер разводится с женой после 17 лет бракаКультура 27 мая, 4:54
В Чили начали возведение крупнейшего в мире телескопа EELTКосмос 27 мая, 3:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Збигнев Бжезинский, помощник по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977-1981 годах, скончался в пятницу в возрасте 89 лет. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.
Американская газета Politico также сообщила о кончине известного американского политолога, сославшись при этом на его дочь Мику. "Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня (в пятницу) вечером", - процитировало издание ее слова.
По информации газеты The New York Times, политик умер в больнице в штате Вирджиния.
Збигнев Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, один из ведущих идеологов внешней политики США.
В последние годы вел активную преподавательскую и консультативную деятельность - возглавлял ряд общественных организаций, входил в руководство нескольких фондов и компаний, был ведущим политических программ на телевидении, являлся экспертом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Преподавал в Школе углубленных международных исследований имени Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса. Являлся постоянным членом элитного "Бильдербергского клуба", объединяющего крупнейших политических деятелей, банкиров, руководителей транснациональных корпораций, экономистов и политологов.
Бжезинский известен также как автор книги "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы" (1997).