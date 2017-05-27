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Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет

Международная панорама
27 мая, 5:45 дата обновления: 27 мая, 6:25 UTC+3

Один из ведущих идеологов внешней политики США умер в больнице в штате Вирджиния

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Cliff Owen

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Збигнев Бжезинский, помощник по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977-1981 годах, скончался в пятницу в возрасте 89 лет. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Американская газета Politico также сообщила о кончине известного американского политолога, сославшись при этом на его дочь Мику. "Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня (в пятницу) вечером", - процитировало издание ее слова. 

По информации газеты The New York Times, политик умер в больнице в штате Вирджиния.

Збигнев Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, один из ведущих идеологов внешней политики США.

В последние годы вел активную преподавательскую и консультативную деятельность - возглавлял ряд общественных организаций, входил в руководство нескольких фондов и компаний, был ведущим политических программ на телевидении, являлся экспертом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Преподавал в Школе углубленных международных исследований имени Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса. Являлся постоянным членом элитного "Бильдербергского клуба", объединяющего крупнейших политических деятелей, банкиров, руководителей транснациональных корпораций, экономистов и политологов.

Бжезинский известен также как автор книги "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы" (1997).

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