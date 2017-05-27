СМИ: в Чили госпитализирована вдова Пиночета

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт была доставлена в пятницу в Военный госпиталь Сантьяго. Об этом сообщила радиостанция BioBioChile.

По ее данным, 94-летняя Ириарт была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за гриппа. Как отмечается, жизнь женщины вне опасности, однако она пробудет под наблюдением врачей как минимум в течение суток.

В конце прошлого года Ириарт уже была госпитализирована из-за проблем с дыханием. Тогда она провела в больнице несколько дней.

В настоящее время вдова Пиночета находится под следствием по обвинению в махинациях и хищении бюджетных средств. Ириарт подозревают в незаконной продаже имущества, переданного государством в дар фонду CEMA, который она возглавляла с 1973 по август 2016 года. Кроме того, в мае она оказалась в центре скандала после того, как были опубликованы данные о размере ее пенсии, которая составляет 3,1 млн песо ($4,6 тыс.) в месяц.

Аугусто Пиночет возглавлял военную диктатуру в Чили с 1973 по 1990 год. Он скончался в конце 2006 года, находясь под домашним арестом. Его обвиняли в нарушениях прав человека во времена военного режима, а также налоговых преступлениях. По официальным данным, за годы диктатуры были убиты по политическим мотивам или пропали без вести более 3,2 тыс. человек, свыше 37 тыс. подверглись пыткам.