Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Чили госпитализирована вдова Пиночета

Международная панорама
27 мая, 6:21 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Лусия Ириарт была доставлена в Военный госпиталь Сантьяго в тяжелом состоянии из-за гриппа

Поделиться
Материал из 1 страницы

Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт

© EPA/Claudio Reyes

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт была доставлена в пятницу в Военный госпиталь Сантьяго. Об этом сообщила радиостанция BioBioChile.

По ее данным, 94-летняя Ириарт была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за гриппа. Как отмечается, жизнь женщины вне опасности, однако она пробудет под наблюдением врачей как минимум в течение суток.

В конце прошлого года Ириарт уже была госпитализирована из-за проблем с дыханием. Тогда она провела в больнице несколько дней.

В настоящее время вдова Пиночета находится под следствием по обвинению в махинациях и хищении бюджетных средств. Ириарт подозревают в незаконной продаже имущества, переданного государством в дар фонду CEMA, который она возглавляла с 1973 по август 2016 года. Кроме того, в мае она оказалась в центре скандала после того, как были опубликованы данные о размере ее пенсии, которая составляет 3,1 млн песо ($4,6 тыс.) в месяц.

Аугусто Пиночет возглавлял военную диктатуру в Чили с 1973 по 1990 год. Он скончался в конце 2006 года, находясь под домашним арестом. Его обвиняли в нарушениях прав человека во времена военного режима, а также налоговых преступлениях. По официальным данным, за годы диктатуры были убиты по политическим мотивам или пропали без вести более 3,2 тыс. человек, свыше 37 тыс. подверглись пыткам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чили
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высланные Эстонией дипломаты РФ покинут страну до конца мая
2
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
3
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
4
WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с Москвой
5
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
ABC: истребители КНР сблизились с самолетом ВМС США
Темы дня
Загрузка...
Реклама